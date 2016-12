31 décembre 2016

Éducation sans les données probantes : une perte de repères risquée

J’aimerais rassurer les auteurs Saussez et Lessard quant à leur inquiétude de voir les données probantes envahir nos salles de cours (Le Devoir, 22 décembre 2016). Au Québec, sachez que les grandes décisions en éducation se sont rarement appuyées sur les données probantes. Les réformes pédagogiques se sont avérées plus que souvent catastrophiques justement pour cette raison. Mais qu’à cela ne tienne, malgré les conséquences documentées, les lignes directrices ne bougent pas d’un iota.



L’enseignement de la lecture par la méthode globale ou par mots étiquettes est à ce titre un exemple patent. Cette méthode enseignée au primaire alors que les élèves acquièrent leur base sur le plan des compétences en littératie fait des ravages. Malgré le fait qu’une multitude d’études sur l’apprentissage le démontrent, cette méthode d’enseignement est toujours d’actualité.



Le domaine de l’éducation errera — comme il l’a déjà tant fait par le passé — tant qu’il souffrira d’une cécité délibérée quant aux données fondées. Sans leur considération, le flanc est prêté aux décisions basées sur l’idéologie plutôt que sur les faits. La lecture du texte « Les “données probantes”, un nouveau dogme ? » ne laisse présager en ce sens aucun changement. Et hop, une autre génération cobaye !

Tania Tremblay, enseignante

Nous l’attendions à Noël 2015

Elle vient de loin, cette famille syrienne que nous parrainons. Elle vient de loin et, comme des centaines d’autres en terre du Québec, elle transporte son histoire, ses beautés, ses laideurs, ses peurs, ses abandons, ses amours, ses espoirs. Nous l’attendions à Noël 2015, elle est arrivée en mai 2016. Nous espérions, à Noël 2016, une deuxième famille. Comme plusieurs centaines d’autres Québécoises et Québécois, mobilisés et prêts à l’accueil, dans un parrainage privé, nous savons que notre attente ne sera pas comblée. Complications, lenteurs, débordements, « la balle est dans le camp du fédéral », nous ont affirmé des fonctionnaires du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI) lors d’une rencontre le vendredi 16 décembre à Montréal.



Maintenant que les élections fédérales sont chose du passé, il semble que, face au bourbier syrien, à la fréquence et à l’importance des attentats terroristes dans le monde, l’engagement et la diligence compatissante des gouvernements fédéral et provincial s’atténuent. Retour aux délais, aux procédures dites « normales » d’une durée minimale de 2 ans ! Baisse probable du nombre de réfugiés que le Canada et le Québec se disent prêts à accueillir… Devant ce que nous voyons et entendons chaque jour dans les médias, les réfugiés doivent prendre leur mal en patience. C’est humainement inacceptable !



J’invite les gouvernements à faire preuve de compréhension, de compassion et d’actions concertées et efficaces à l’égard de toutes les personnes réfugiées en attente. J’invite également toutes les personnes impliquées dans un processus de parrainage à poursuivre leurs démarches avec persévérance. Quant aux personnes hésitantes à s’impliquer, je les rassure. Malgré toutes les difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement de notre famille syrienne, elle est une puissante source d’émerveillement, d’inspiration, de courage, d’espérance… Je ne peux m’empêcher de la comparer à une autre famille juive d’il y a deux mille ans, dont nous avons peine à rappeler l’itinéraire dérangeant. Ce Noël de maklouba, de dinde et de tourtières sera joyeux. La famille sera élargie et rajeunie. L’année 2017 s’annonce pleine de promesses et de défis !

Longueuil, le 21 décembre 2016