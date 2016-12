Quoi surveiller aujourd'hui?

Les yeux sur la Syrie







Cette fois sera-t-elle la bonne? Le cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie tiendra-t-il le coup en Syrie aujourd’hui? Le test sera important, car la trêve durement négociée est entrée en vigueur en soirée hier.



Deux autres cessez-le-feu, négociés plus tôt en 2016 par Washington et Moscou, avaient échoué. Cette fois, le régime de Bachar al-Assad et ses principaux opposants semblent prêts à faire taire les armes — pour le moment, du moins. La présence de Moscou, Ankara et Téhéran dans l’accord de cessez-le-feu met de la pression sur les belligérants, qui ont tué plus de 300 000 personnes depuis le début de la guerre civile en Syrie, il y a six ans.



Dans le rétroviseur: Saddam, 10 ans plus tard





Il y a 10 ans pile aujourd’hui, l’ex-président irakien Saddam Hussein était pendu — trois ans après sa capture pour le moins rocambolesque dans ce qui a été qualifié de «trou à rat». L’homme tout-puissant se terrait alors sous terre, dans une cache aménagée près d’un palmier-dattier. Le visage hirsute, une épaisse barbe au menton et aux joues, Hussein était apparu dans une vulnérabilité jamais vue chez lui.



Son exécution brutale a choqué les sunnites du pays — et suscité une certaine réprobation internationale. Dix ans plus tard, le fantôme du dirigeant irakien continue de hanter l’Amérique et agit comme un symbole de son ambition brisée d’apporter la stabilité et la démocratie au Moyen-Orient.



Après Washington, Moscou?





Que fera Moscou pour réagir aujourd’hui à la décision de Washington d’expulser 35 agents russes — une mesure de représailles pour les piratages informatiques qui ont perturbé la campagne présidentielle américaine?



Le président Obama a promis jeudi d’autres mesures (dont certaines secrètes) et a appelé ses alliés à s’opposer aux efforts russes d’«ingérence dans le processus démocratique». Le Kremlin rejette «catégoriquement» ce qu’il estime être des «accusations infondées»… et promet une riposte à la mesure de l’offense. À suivre, donc.



Le chiffre du jour: 60 000





C’est le nombre de passagers qui devraient transiter par l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau aujourd’hui — soit le plus fort achalandage de l’année, selon les autorités. Ce vendredi devrait donc battre les journées (fort occupées) des 22, 23 et 24 décembre.