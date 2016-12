American Honey

États-Unis, 2016, 163 min. Road movie satirique de la Britannique Andrea Arnold. Avec Sasha Lane et Shia LaBeouf.

Dans le stationnement d’un supermarché, Star, mulâtre de 18 ans, fait la connaissance de Jake, doyen d’une équipe de jeunes mésadaptés sociaux qui vendent des abonnements de magazines dans les quartiers les mieux nantis des villes du Midwest. Invitée à se joindre à eux, la jeune fille rassemble son courage, livre à leur mère indigne les deux enfants de son petit ami drogué, puis s’en va retrouver Jake et son équipe. Accueillie chaleureusement, Star rencontre Krystal, la patronne de tout ce beau monde tenu de lui obéir. Jumelée à Jake, elle commence son entraînement dans les quartiers huppés de Kansas City. Mais la jeune fille rebelle ne se laisse pas facilement convaincre de mentir pour vendre. Lorsque trois messieurs l’invitent à les accompagner dans un barbecue, elle trouve l’occasion de faire monter les enchères.

L’Écossaise Andrea Arnold (Red Road, Fish tank), la Dardenne du monde anglo-saxon, transporte sa caméra en Amérique profonde, territoire des Harmony Korine (Gummo) et Kelly Reichardt (Wendy and Lucy). Le résultat laisse mi-figue mi-raisin. Pierre d’achoppement : le personnage central, défendu par la nouvelle venue Sasha Lane, reste plutôt énigmatique, son comportement ne permettant pas toujours au spectateur de se faire une idée de sa pensée. Ce qui complique la lecture dans le contexte d’un road-movie minimaliste, sans intrigue, qui nous est donné à voir comme une expérience de mouvement dans la durée. Assumant courageusement son parti pris, Arnold limite par ailleurs au maximum les marques de son intervention. Effet pervers : elle garde secret le sens de son film. Cela dit, sa sélection musicale impressionne et ses compositions picturales sont comme toujours admirables, l’impact de celles-ci étant ici accentué par l’emploi d’une image serrée (format 4 : 3, presque carré) captée par une caméra à l’épaule très gracieuse.

