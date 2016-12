30 décembre 2016

Cours ECR ou philosophie pour enfant ?

Dans la page Idées du Devoir du 28 décembre, deux articles sur le cours Éthique et culture religieuse. Deux visions qui s’opposent, celle des enseignants du cours ECR et celle de Jacques Godbout. Quelle richesse pour réfléchir ! Les enseignants du cours ECR m’ont convaincue, par leurs nombreux arguments, que c’est au secondaire et non au primaire qu’il faut parler de religion, comme le prônait le regretté psychanalyste Bruno Bettelheim.



Je suggère de remplacer le cours ECR par de la philosophie pour enfant. Même si ce n’était pas au programme, je faisais des séances de discussion philosophique avec les enfants de 5 ans dans ma classe de maternelle. C’était extraordinaire de voir des petits de cet âge apprendre rapidement à exprimer leur avis, donner des arguments, écouter, dire « Je n’ai pas la même opinion que toi parce que je pense que… », etc. Les enfants me demandaient souvent pourquoi les adultes ne parlaient pas, comme nous en classe, de la mort, de l’amour, de la jalousie, de la prison, par exemple. Je crois fondamentalement que les enfants apprennent aussi à se respecter et surtout à développer leur pensée par la philosophie. Et les croyances religieuses étaient parfois abordées, sujet amené lors du décès d’un être cher. Pas besoin du cours d’ECR pour que les enfants en arrivent à dire, par exemple : « Dans ma famille, notre croyance, c’est que grand-papa est au ciel. » Et un autre enfant de répondre : « Dans la mienne, on croit que grand-maman est une étoile. » Et un troisième d’ajouter : « Pour nous, mamie est dans notre cœur pour toujours. » N’est-ce pas ce genre d’échanges que nous désirons tous pour nos enfants ?

Montréal, le 29 décembre 2016

Place au « Frexit »

À n’en pas douter, l’Union européenne a du plomb dans l’aile. Après le « Brexit » du Royaume-Uni, la candidate à la présidence de la France Marine Le Pen s’est prononcée officiellement en faveur d’un référendum sur le « Frexit » dans l’hypothèse où elle était élue en 2017, tout en ajoutant un retrait de l’OTAN, organisation qu’elle juge dépassée.



Une position qui, avouons-le, rejoint celle des « eurosceptiques », propulsés, à mon avis, par la politique de la « porte ouverte » aux immigrants, une stratégie qui a causé son lot de tragédies alimentées par les actes de terrorisme qui ont déferlé et qui déferlent toujours en Europe.



Dans ce contexte, tant et aussi longtemps que les pays touchés ne retrouveront pas leur autonomie relativement à une politique plus contrôlée de leur immigration, nous risquons de voir d’autres pays se dissocier de l’Union européenne. En bref, nous assistons à un recul du mouvement de mondialisme au profit d’un retour à une souveraineté nationale noyée dans les méandres de la superstructure incarnée par l’Union européenne… Un phénomène qui risque de prendre de l’ampleur et qui pourrait bien marquer le XXIe siècle.

Québec, le 27 décembre 2016