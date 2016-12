Quoi surveiller aujourd'hui?

Un accord en Syrie?

Des mystères à éclaircir

Quel impact aura aujourd’hui en Syrie l’accord de cessez-le-feu général qu’auraient signé hier la Turquie et la Russie? Le flou demeurait mercredi soir autour de cette entente, Moscou et les rebelles syriens refusant de confirmer quoi que ce soit.L’agence officielle turque a cependant indiqué que le plan vise à étendre partout au pays le cessez-le-feu observé à Alep depuis deux semaines — et qui a permis l’évacuation de dizaines de milliers de civils.

Russie: Le travail continuera aujourd’hui sur les côtes de la mer Noire, près de Sotchi, pour tenter de comprendre les causes de l’écrasement d’un avion transportant 92 personnes dimanche. Les deux boîtes noires de l’appareil ont été récupérées et sont présentement analysées à Moscou. La piste de l’attentat demeure exclue pour le moment.

Berlin: La police allemande poursuit quant à elle son enquête pour éclairer les zones d’ombre entourant l’attentat vraisemblablement commis par Anis Amri contre un marché de Noël à Berlin. Un contact tunisien d’Amri a été arrêté mercredi. L’attaque a été revendiquée par le groupe armé État islamique.

Dans le rétroviseur: 20 ans de paix (ou presque) au Guatemala

C’était un 29 décembre, en 1996: la signature des accords de paix mettant fin à 36 ans de guerre civile au Guatemala. On estime généralement à 200 000 le nombre de morts ou de «disparus» liés à ce conflit aux ramifications complexes opposant la guérilla au gouvernement (avec des racines jusqu’à la révolution cubaine et au rôle de la CIA en Amérique latine). Une guerre à la fois sociale, politique, économique et ethnique.Les accords reconnaissaient les Amérindiens Mayas comme des citoyens à part entière — parce que non, ce n’était pas le cas jusque-là —, prévoyaient la distribution de terres aux petits paysans et aussi une amnistie pour la plupart des délits commis dans le cadre de la guerre. Vingt ans plus tard, le pays demeure grevé par une pauvreté importante et la présence des cartels de drogue.