La mère de Carrie Fisher, Debbie Reynolds, a été hospitalisée

Los Angeles — L’actrice Debbie Reynolds a été hospitalisée à Los Angeles, au lendemain du décès de sa fille Carrie Fisher, rapportent certains médias. Le quotidien Los Angeles Times et le site spécialisé en nouvelles sur les célébrités TMZ, qui a été le premier à rapporter l’événement, ont indiqué que des sources non identifiées leur ont dit que Mme Reynolds a été emmenée d’urgence à l’hôpital mercredi après que les ambulanciers eurent été appelés à la résidence de son fils. Le fils de Debbie Reynolds, Todd Fisher, n’a répondu ni aux messages ni aux appels de l’Associated Press. Des représentants de l’actrice n’ont pas non plus répondu aux demandes d’information. La porte-parole du Service incendie de Los Angeles, Margaret Stewart, a déclaré que les ambulanciers ont transporté une femme d’une résidence du quartier de Coldwater Canyon, où habite son fils. Elle ne pouvait confirmer qu’il s’agissait de Mme Reynolds, citant les lois de protection de la vie privée.