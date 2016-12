29 décembre 2016

Les siestes félines

Je suis propriétaire d’une chienne de race difficilement déterminable, adorable et, surtout, bien élevée (j’ai longtemps suivi des formations en éducation canine avec des maîtres-chiens compétents, car cela existe aussi). Je suis donc tout à fait d’accord avec vous sur la nécessité du contrôle animalier sur le territoire montréalais. Ayant déjà vécu de mauvaises expériences avec les chiens de type pitbull, et ce, jusque dans les aires d’exercice canin réservées, j’appuierais même leur exclusion de ces parcs pour d’évidentes raisons de sécurité. Or, je m’inscris en faux contre vos arguments en faveur de la liberté absolue des chats. Non que je les déteste, ce n’est pas le cas, croyez-moi. Mais je pense que la rhétorique du gentil matou inoffensif est abusive : le chat qui fait sa sieste sous votre balcon a peut-être tué une souris et s’en est peut-être ensuite délecté, mais il a certainement fait ses besoins dans vos plates-bandes, tuant ainsi lentement vos pétunias et autres plantes, mais à petit feu.

Les chats qui errent sont une nuisance publique en ce sens précis, et je ne comprends pas pourquoi il faudrait encourager leurs propriétaires à les laisser faire sans considération aucune quant aux effets que cela entraîne. Quand je rentre chez moi et que l’odeur de leur urine m’accueille au lieu que ce soit celle de mes pivoines, je me demande bien ce que l’un ou l’autre de ces propriétaires dirait si je laissais ma chienne uriner et déféquer sous leur porche. « Les chats ont besoin de liberté », m’a dit récemment une amie amoureuse ébaubie de ces félins que l’on dit domestiqués, alors que cela reste à prouver. Soit. Les chiens aussi apprécient la leur. Mais la liberté de tous ces animaux ne doit pas avoir préséance sur la nôtre.

Les chats aussi doivent être l’objet d’un contrôle : leurs maîtres devraient les retenir attachés dans leur jardin. Ils pourraient ainsi apprécier assurément le parfum unique de leurs déjections quotidiennes.

Montréal, le 28 décembre 2016

Pauvreté: les victimes du mépris

Dans son texte « Les pauvres ne sont pas une marchandise », publié le 24 décembre, Gilles Simard touche un très bon point quand il dit que « les pauvres ont leur sensibilité ». En tant qu’artiste à la merci de l’aide sociale pour survivre, je suis d’accord avec lui. Et qu’aucun animateur de radio poubelle d’extrême droite ne vienne me ressortir le sempiternel refrain : « Au lieu de chialer, trouve-toi donc une vraie job ! » Cela est à moitié vrai ; mais en filigrane, on peut clairement y percevoir le mépris de la droite envers des gens comme moi, aussi rares soyons-nous ! Car il faut comprendre que les gens de théâtre sont animés de principes, au même titre (et souvent davantage) que ceux qui les méprisent !

Et mépriser un être humain, c’est attaquer sournoisement ses principes… et, dans certains cas comme le mien, leur faire éprouver du rejet et des idées suicidaires. Comme quoi, la droite, aussi essentielle soit-elle à l’équilibre de notre liberté démocratique, peut être inhumaine, méchante et parfois hitlérienne (souvenez-vous de Jeff Fillion !). Et qu’on se le dise, la lutte contre le mépris social va bien au-delà d’un simple chèque !

Québec, le 25 décembre 2016

Une question du temps des Fêtes

La question a été posée par Almeida Garrett, un auteur portugais du XIXe siècle. Elle a été relayée par José Saramago, Prix Nobel de littérature 1998, qui l’a placée en exergue de son roman Relevé de terre. Gilles Archambault l’a incluse dans sa critique de ce livre de Saramago publiée dans… Le Devoir du 12 décembre 2012 : « Et je demande aux économistes politiques, aux moralistes, s’ils ont déjà calculé le nombre d’individus qu’il est nécessaire de condamner à la misère, à un travail disproportionné, au découragement, à l’infantilisation, à une ignorance crapuleuse, à une détresse invincible, à la pénurie absolue pour produire un riche. » Bonne année à tous les artisans et lecteurs du Devoir épris de justice sociale !

Le 28 décembre 2016