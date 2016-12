TABLETTE Pour ne pas marcher seul

Non, pas le Beyoncé (Lemonade), pas non plus le Radiohead (A Moon Shaped Pool). Longue, longue, la liste des évidences non retenues ici. La courte liste qui suit ne répond qu’à un seul critère, toujours le même, et tant pis pour Spotify et Apple Music : le temps passé par l’objet disque dans le lecteur de l’auto. À la fin de l’année, je n’ai que cette certitude : ceux-là m’accompagneront pour la vie. Ça me suffit.