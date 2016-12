Quoi surveiller aujourd'hui?

Israël: colonisation, la suite

Israël (bis): l’heure de la vision de John Kerry

Israël pourrait faire aujourd’hui un pied de nez à la récente résolution du Conseil de sécurité de l’ONU lui enjoignant de cesser la colonisation: un comité doit discuter mercredi de la délivrance d’un permis pour construire 618 nouveaux logements à Jérusalem-Est — soit, précisément, en territoire palestinien.L’État hébreu a très mal reçu la décision du Conseil de sécurité, rendue possible parce que les États-Unis n’ont pas mis leur veto (chose que Donald Trump a dénoncée). «Nous nous sentons trahis. Nous sommes en colère. Ce n’est pas comme cela qu’on traite des amis», a indiqué le ministre israélien Yuval Steinitz.

Le CH de retour au travail

Dans la foulée de ce même vote controversé de l’ONU, le secrétaire d’État américain, John Kerry, présentera aujourd’hui dans un grand discours sa «vision complète» du processus de paix israélo-palestinien.Selon son porte-parole, M. Kerry estime qu’il est «de son devoir, dans ses dernières semaines et derniers jours en tant que secrétaire d’État, de présenter ce qu’il pense être le chemin vers une solution à deux États».

Dans le rétroviseur: fin de la crise d’Octobre

Temps des Fêtes, vacances, hockey: le trio de la détente. Le Canadien de Montréal reprend le travail ce soir après quelques jours de repos: trois matchs sont au programme d’ici samedi (Tampa Bay, Floride, Pittsburgh).Le défenseur Andreï Markov ne sera pas du voyage, ennuyé par une blessure au nébuleux «bas du corps». Il s’ajoute à une liste de blessés passablement garnie, qui comprend notamment Alex Galchenyuk. - À suivre en parallèle: jour 3 du Championnat mondial junior 2017 à Montréal (Suisse-Suède) et Toronto (Slovaquie-États-Unis).

Un peu d’histoire pour un 28 décembre tranquille? C’est ce même jour de 1970 que Francis Simard et les frères Rose (Paul et Jacques) avaient été arrêtés pour le rapt et le meurtre du ministre québécois Pierre Laporte, plus de deux mois après la découverte du corps de M. Laporte dans le coffre d’une voiture. La date marque, d’une certaine façon, la fin de la crise d’Octobre 70.Quelque 13 000 policiers et 2000 militaires étaient aux trousses des ravisseurs, qui s’étaient rendus après une nuit de négociation, mais sans résistance. Leur planque? Un abri souterrain aménagé dans une maison de Saint-Luc — les trois hommes avaient creusé un tunnel de six mètres de long par un mètre de haut.