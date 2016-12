Trump rapatrie un ancien conseiller de George W. Bush

Washington — Le président désigné Donald Trump a nommé un conseiller en sécurité nationale expérimenté au sein de son administration. Thomas Bossert sera l’assistant du président pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a annoncé mardi l’équipe de transition de Donald Trump par voie de communiqué. M. Bossert conseillera le prochain président sur la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme, ainsi que sur la cybersécurité, et il coordonnera les activités du cabinet pour formuler et mettre en place les politiques en lien avec ces sujets. Il était auparavant assistant adjoint du président pour la sécurité intérieure dans l’administration du président républicain George W. Bush.