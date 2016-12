TABLETTEL’année des pianistes

L’année classique 2016 restera marquée par le nombre d’importants disques de piano. Outre les CD retenus ici, on pense aux débuts de Lucas Debargue, à l’intégrale Brahms de Geoffroy Couteau, au premier Murray Perahia chez DG, au nouveau Scarlatti d’Evgueni Sudbin chez BIS, aux Variations Goldberg revues par Zhu Xiao-Mei et Angela Hewitt et aux regards de Grigory Sokolov et Steven Osborne sur la Sonate Hammerklavier…

Le millésime 2016, qui a vu au moins trois parutions opératiques intéressantes (L’Aiglon de Kent Nagano, Les Noces de Figaro de Yannick Nézet-Séguin et Don Giovanni de Theodor Currentzis), est aussi celui des valeurs sûres, René Jacobs, Manfred Honeck et Leonardo García Alarcón, des habitués de ces classements.