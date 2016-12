Pluie d’hommages pour George Michael

Les témoignages d’affection se sont vite accumulés devant ses résidences de Londres et de Goring, en Angleterre.

La famille et les proches de George Michael se sont dits « touchés au-delà des mots » mardi par les témoignages d’affection des fans du chanteur britannique, depuis l’annonce de son décès dimanche.

« Pour quelqu’un dont la vie tournait autour de la musique, et qui aimait sa famille, ses amis et ses fans […], il ne pouvait y avoir meilleur hommage que ces nombreux messages d’affection », ont écrit ces derniers dans un communiqué, diffusé par l’agent du chanteur.

De nombreux admirateurs, parfois en pleurs, se pressaient encore mardi devant ses résidences du nord de Londres et de Goring, au sud de l’Angleterre, où il est décédé, venant déposer bouquets de fleurs, bougies et autres messages.

George Michael a été retrouvé mort le jour de Noël par son compagnon Fadi Fawaz. « J’étais venu chez lui pour le réveiller et il s’en était allé, reposant en paix sur son lit », a déclaré ce dernier au quotidien britannique Daily Telegraph. Fadi Fawaz a écrit sur Twitter qu’il « s’ennuierait toujours » de son amoureux.

L’ancien ami de coeur de longue date de George Michael, Kenny Gross, a écrit dans un communiqué qu’il avait le « coeur brisé » par son décès. M. Gross a affirmé que l’artiste avait occupé une place importante dans sa vie et qu’il l’avait beaucoup aimé, ajoutant qu’il était un homme « extrêmement gentil et généreux ».

George Michael et Kenny Gross ont été en couple pendant de longues années avant d’annoncer leur séparation, en 2011. Le chanteur avait révélé son orientation sexuelle en 1998, lorsqu’il avait été arrêté pour « comportement obscène » dans des toilettes publiques de Los Angeles.

Les autorités britanniques n’ont pas fourni de nouveaux détails sur le décès du chanteur. Selon son agent, Michael Lippman, cité par le magazine Billboard, le chanteur aux plus de 100 millions de disques écoulés, interprète notamment des tubes Last Christmas et Careless Whisper, a été retrouvé « dans son lit » victime d’une crise cardiaque.

La police, qui ne considère pas sa mort comme suspecte, a toutefois annoncé qu’une autopsie serait menée. Sans préciser à quel moment celle-ci sera conduite.