Quoi surveiller ce week-end?

La tournée du jour : le père Noël







Le père Noël existe bel et bien, la preuve étant que le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) se dit «prêt à suivre [sa] piste pour la 61e année» et invite les médias à consulter dès aujourd'hui une carte interactive pour ne rien rater de sa tournée internationale.



La position du père Noël — le vrai, pas celui des centres d'achats — sera donc mise à jour régulièrement dans les prochaines heures. Des «hauts dirigeants» du NORAD sont aussi disponibles pour entrevues par satellite, annonçait un communiqué diffusé vendredi.



L'enquête du jour : sur la piste d'Amri





Loin de l'ambiance des Fêtes, les enquêteurs de plusieurs pays européens poursuivront aujourd'hui leurs travaux pour tenter de reconstituer l'itinéraire d'Anis Amri — auteur présumé de l'attentat de Berlin —, qui a été tué vendredi à Milan.



«Cela semble absurde qu’un terroriste de ce type ait été trouvé par hasard au cours d’un banal contrôle, mais c’est la réalité», a dit le préfet de la police locale. En Allemagne, la réflexion continue autour de l'attentat, qui a mis en relief de nombreux dysfonctionnements de l’administration et de la surveillance policière.



Un tour chez le maire?





Ceux qui ne seront pas occupés à suivre la piste du père Noël aujourd'hui (et ont terminé leurs préparatifs de réveillon) pourront aller faire un tour à l'hôtel de ville de Montréal à compter de midi. Et pourquoi donc? Bien, comme chaque année, le maire ouvre les portes du lieu de démocratie municipale pour souhaiter un joyeux Noël aux citoyens curieux.



«Sapin illuminé et ambiance décontractée», dit l'invitation de la Ville.



Le temps de La La Land





C'est dimanche qu'arrive sur les écrans québécois l'un des films les plus attendus de l'année — et pas seulement parce qu'il se pointe en bout de décembre: La La Land, réalisé par Damien Chazelle (révélé par Whiplash), est en lice pour sept Golden Globe, dont toutes les grandes catégories. Emma Stone et Ryan Gosling partagent l'affiche de cette comédie romantique musicale.



Le geste de réconciliation : Pearl Harbor





Dans la foulée du 75e anniversaire de l'attaque surprise des Japonais contre la base navale de Pearl Harbor, le premier ministre japonais, Shinzo Abe, commencera lundi une visite de deux jours sur ce lieu emblématique d'un épisode central de la Deuxième Guerre mondiale.



Le chef du gouvernement nippon rendra hommage aux victimes de l'attaque. Mais il évitera les excuses officielles — comme Barack Obama à Hiroshima en mai.