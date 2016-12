MOBILEPHOTOS - Les photos de la semaine du 17 décembre 2016

Un camion fou fonce sur un marché de Noël à Berlin, l'ambassadeur de la Russie en Turquie est assassiné en pleine conférence de presse, l'évacuation des civils syriens continue à Alep, tandis que Montréal se prépare pour son 375e anniversaire : retour en images sur l'actualité de la semaine.





1. Berlin (Allemagne), 20 décembre 2016 | Un camion fou a foncé sur la foule réunie au marché de Noël de Breitscheidplatz, dans l'ouest de Berlin, lundi soir. Au total, douze personnes sont décédées et des dizaines d'autres, blessées. Après quatre jours de chasse à l’homme à travers l’Europe, le suspect a finalement été abattu dans la nuit de jeudi à vendredi à Milan. Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, avait fait allégeance au groupe État Islamique et avait des antécédents criminels. (Lisez notre article) Tobias Schwarz Agence France-Presse





2. Montréal (Québec), 20 décembre 2016 | Au lendemain de l'attaque dans un marché de Noël à Berlin, des blocs de béton ont été installés à l'entrée du Grand Marché de Noël de Montréal, par mesure de sécurité. Jacques Nadeau Le Devoir





3. Ankara (Turquie), 19 décembre 2016 | L’ambassadeur de la Russie à Ankara, Andreï Karlov, a été assassiné en pleine conférence de presse par un policier turc, lundi. Le tireur de 22 ans a invoqué le carnage commis par les troupes de Vladimir Poutine et du régime de Bachar al-Assad à Alep, en Syrie, pour justifier son acte. (Lisez notre article) Yavuz Alatan Agence France-Presse





4. Alep (Syrie), 22 décembre 2016 | Au moins 34 000 personnes, civils ou combattants, ont quitté la poche rebelle d'Alep depuis le début des opérations d’évacuation le 15 décembre, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Jeudi, le régime syrien a finalement repris le contrôle total de la ville, après y avoir mené une lutte impitoyable. (Lisez notre article) George Ourfalian Agence France-Presse





5. Mossoul (Irak), 19 décembre 2016 | Passant d'un camp à l'autre, des Irakiens se réchauffent près d’un feu, au son des violents bombardements qui s'abattent sur Mossoul, à quelques pas de là. Depuis le lancement de l’offensive pour reprendre la ville des mains du groupe EI il y a deux mois, près de 125 000 personnes ont été déplacées, selon le ministère irakien des Migrations et des Déplacements. Manu Brabo Associated Press





6. Harrisburg (États-Unis), 19 décembre 2016 | La tentative des opposants à Donald Trump a échoué : le collège électoral a, sans surprise, confirmé lundi l’élection du magnat de l’immobilier pour succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche. (Lisez notre article) Mark Makela Agence France-Presse





7. Arctique, 20 décembre 2016 | Le Canada et les États-Unis ont annoncé mardi un moratoire d’au moins cinq ans pour l’octroi de nouveaux permis d’exploration pétrolière et gazière dans les eaux de l’Arctique. C'est un pas de plus par les deux pays pour assurer une meilleure protection de l’Arctique, une région très touchée par les changements climatiques. (Lisez notre article) Andrey Golovanov Agence France-Presse





8. Pékin (Chine), 20 décembre 2016 | Un brouillard grisâtre et toxique a envahi une grande partie de la Chine cette semaine, affectant pas moins de 460 millions d’habitants. L'alerte rouge à la pollution déclenchée dans 23 villes du nord du pays a été levée dans la nuit de mercredi à jeudi. (Lisez notre article) Wang Zhao Agence France-Presse





9. Montréal (Québec), 19 décembre 2016 | À l'approche du 17 mai prochain, Montréal s'active pour célébrer comme il se doit son 375e anniversaire. Plus d'une centaine de travailleurs — ingénieurs, électriciens, soudeurs, câbleurs, etc. — travaillent notamment jour et nuit, malgré le froid ou la pluie, pour préparer l'illumination du pont Jacques-Cartier. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir





10. Mercier (Québec), 18 décembre 2016 | Après plusieurs mois de maladie, le député libéral Pierre Moreau, a célébré son retour au travail dimanche matin. Le premier ministre Philippe Couillard, quelques centaines de militants de la circonscription de Châteauguay et une bonne partie du Conseil des ministres et de la députation libérale l'ont accueilli à bras ouverts. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir





11. Rio de Janeiro (Brésil), 17 décembre 2016 | Déguisé en père Noël, Leandro Souza, 28 ans, distribue des cadeaux à des enfants dans la favela du Complexe de la Maré, à Rio de Janeiro. Loin des festivités des Jeux olympiques, la ville est actuellement plongée dans une crise économique sans précédent. (Lisez notre article) Fabio Teixeira Agence France-Presse





12. Montréal (Québec), 22 décembre 2016 | Le gouvernement Couillard révélait jeudi que le nombre de prestataires de l’assistance sociale a atteint son niveau le plus bas (6,2 %) au Québec depuis 1976. Les groupes de lutte contre la pauvreté estiment toutefois que les gens ne sont pas nécessairement moins pauvres qu’avant. (Lisez notre article) Annik MH de Carufel Le Devoir





13. Tultepec (Mexique), 20 décembre 2016 | Les préparatifs des Fêtes de fin d'année dans la ville de Tultepec, au Mexique, ont tourné au cauchemar mardi. Une gigantesque explosion, d'origine encore inconnue, au marché de feux d'artifice a fait plus de 30 morts et des dizaines de blessés. (Lisez notre article) Christian Palma Associated Press





14. Douma (Syrie), 20 décembre 2016 | Des Syriens fabriquent des poêles à bois, connus sous le nom de « sobia », dans la ville de Douma. Le chauffage au bois demeure la façon la plus économique de se garder au chaud pour les habitants de cette ville contrôlée par les rebelles, en banlieue de Damas. Sameer Al-Doumy Agence France-Presse

