24 décembre 2016

Une quatrième école de gestion au centre-ville : une décision éclairée ?

Le Devoir a peu discuté du financement accordé à HEC pour créer une quatrième école de gestion au centre-ville de Montréal. Ses lecteurs ont peu débattu de l’appui des ministres libéraux David et Coiteux à ce projet de construction d’un pavillon des HEC, au coût de 94 millions de dollars, à côté de l’École de gestion de l’UQAM. Est-il justifié, alors qu’il y a déjà trois écoles universitaires des sciences de la gestion au centre-ville ? Le conseil d’administration d’HEC Montréal, présidé par Hélène Desmarais, qui préside aussi l’Institut économique de Montréal, prétend que c’est justifié. Le dossier n’est pas convaincant.

Le Devoir pourrait-il nous expliquer les dessous de cette décision, qui apparaît pour le moins étonnante devant la rareté des ressources, alors que le gouvernement vient de couper presque 100 millions dans les universités ? Le ministre Coiteux, qui a été professeur à HEC et qui fait appel aux idéologues de l’Institut économique de Montréal, aurait-il voulu accorder quelques faveurs aux think tanks libéraux, comme le laisse entendre Réjean Parent dans un commentaire au titre évocateur : « Parfum de corruption » ? Comment expliquer un tel silence chez nos dirigeants universitaires de Concordia et de McGill ? N’y aurait-il que le conseil d’administration de l’UQAM pour défendre le réseau public et réagir à cette largesse libérale suspecte ?

Ne serait-il pas temps d’arrêter cette « multiplication débridée des campus universitaires » ? Que recherchent le gouvernement libéral et l’Institut économique de Montréal avec ce choix ?

Le 22 décembre 2016

Adieu solidarité

La solidarité entre les ministres de la Santé provinciaux, tant clamée avec conviction par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette, sur les transferts fédéraux en santé aux provinces n’aura duré que l’espace de quelques heures, le temps que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, s’entende avec Ottawa sur un accord bilatéral.

Nonobstant les arguments « favorables » à une telle entente qu’a invoqués M. Gallant, force est de constater que les négociations bilatérales avec Ottawa priment sur les ententes globales, dont la force de frappe relève de la pure utopie. Quant aux velléités de Justin Trudeau de travailler à l’unité canadienne, il m’apparaît que la réalité rejoint davantage le vieil adage qui prône la division pour mieux régner.

Quoi qu’il en soit, dans le dossier des transferts en santé comme dans bien d’autres où les provinces doivent quémander le fédéral pour « joindre les deux bouts », et ce, même dans des domaines de compétence provinciale, Ottawa aura toujours le « gros bout du bâton » et pourra continuellement utiliser son pouvoir de dépenser comme bon lui semble… Quant à la solidarité, on repassera !

Québec, le 23 décembre 2016

Question santé : Québec manque de crédibilité !

Lorsque le gouvernement Couillard se plaint qu’Ottawa refuse de lui remettre toutes les sommes d’argent auxquelles il s’attendait en matière de financement de son système de santé, on serait tenté de lui dire d’aller d’abord mettre de l’ordre dans ses affaires. Lorsqu’un gouvernement octroie par erreur 500 millions de dollars de trop en rémunérations à ses médecins et qu’il leur dit ensuite « de garder la monnaie », il y a certainement lieu de se demander s’il vaut la peine de lui confier des montants additionnels. Le problème, c’est que Québec n’a pas de vrai plan de match en matière de soins de santé et ne peut tout simplement pas dire où ira l’argent nouveau. Le problème tient à la mauvaise administration du système de santé au Québec. Il faudrait faire davantage qu’augmenter les salaires, il faudrait avoir une stratégie pour améliorer les services. Le gouvernement Couillard manque totalement de crédibilité en ce qui a trait à la gestion du système de santé, d’où l’hésitation de Justin Trudeau à lui confier des montants additionnels.

Orléans (Ontario), le 23 décembre 2016