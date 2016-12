Quoi surveiller aujourd'hui?

La journée du crédit







Notez la date (23 décembre) et l’heure (14 h): c’est le moment précis de l’année où Moneris — premier fournisseur de paiements par carte de crédit et de débit au Canada — enregistre le plus fort achalandage aux caisses du pays. En 2015, quelque 19,2 millions de transactions ont été faites par carte le 23 décembre.



Le chiffre du jour : 1430



C’est le nombre de journalistes russes et étrangers accrédités pour la grande conférence de presse annuelle du président russe, Vladimir Poutine, organisée aujourd’hui à Moscou. Ce sera un record d’affluence pour cet exercice dirigé par le président lui-même — c’est lui qui choisit qui pose les questions. L’an dernier, la conférence avait duré trois heures et une trentaine de journalistes avaient pu l’interroger directement.



Deux sujets incontournables:



— Les relations avec la future administration Trump



— Le soutien au régime syrien, dans la foulée de la reprise d’Alep



Le vote du jour : les colonies israéliennes?





Un vote du Conseil de sécurité de l’ONU prévu hier devrait se tenir aujourd’hui concernant les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Le projet de résolution demande à l’État hébreu de «cesser immédiatement» toute activité de colonisation.



La question est sensible, notamment à Washington, où le président désigné, Donald Trump, réclame le veto des États-Unis. Sauf que les corridors onusiens «bruissent» de rumeurs voulant que l’administration Obama puisse bien permettre l’adoption de la résolution...



Le souhait du jour : abdiquer — l'empereur Akihito





L’empereur du Japon fête aujourd’hui ses 83 ans dans un contexte bien particulier: Akihito souhaite pouvoir abdiquer de ses fonctions, mais la législation sur la Maison impériale le lui interdit…



En août, l’empereur avait lu une déclaration indiquant qu’il avait des «limites physiques» de plus en plus importantes et qu’il s’inquiétait «de la difficulté à remplir [ses] fonctions». En attendant une décision du gouvernement sur son sort, Akihito apparaîtra comme chaque 23 décembre à la fenêtre du palais pour saluer la foule, qui sera autorisée à entrer dans l’enceinte impériale.