Ni le ciel ni la terre

24 décembre 2016 10h22 | Mediafilm

En Afghanistan, un capitaine de l’armée française et ses hommes doivent faire face aux tensions grandissantes avec les villageois et à des disparitions mystérieuses de confrères.

Atmosphère mystique envoûtante et déroutante. Récit faisant parfois du surplace. Mise en scène précise et poétique. Composition forte et vulnérable de J. Renier.