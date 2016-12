Embrasse-moi comme tu m’aimes

Montréal, 1940. Tandis que la guerre fait rage outre-Atlantique, Pierre Sauvageau rêve de s’enrôler. Mais sa soeur jumelle Berthe, handicapée depuis la naissance et follement éprise de lui, exerce sur lui un chantage émotif si intense qu’il y renonce. Son meilleur ami, Ollier, n’a pour sa part aucune envie de partir à la guerre. Et pour cause : il est amoureux de Marguerite, la fille aînée d’une famille d’ouvriers déchirée entre un père alcoolique et lâche et le fils cadet vaillant, véritable pourvoyeur du clan. Une suite d’incidents amènera Pierre et Marguerite à s’aimer, Ollier à s’engager et Berthe à accepter la demande en mariage d’un homme plus âgé, dont sa mère Yvonne, chapelière veuve, s’est elle aussi éprise.

Ce 13e long métrage d’André Forcier combine l’humour et le savoir-faire de l’iconoclaste le plus indispensable de notre cinéma. Sur le thème des amours interdites — entre un frère et une soeur, entre un garçon et la fiancée de son meilleur ami, entre une mère et le mari de sa fille —, le réalisateur de L’eau chaude l’eau frette et d’Une histoire inventée brosse une vibrante peinture de milieu et d’époque. La tension économique et sociale, le chantage et l’impureté, tous les motifs récurrents de l’oeuvre de Forcier fondée sur l’amour des gens modestes sont au rendez-vous. L’intrigue, un peu flottante au début du film, prend son mordant dans la seconde partie, alors que le ressort jusque-là comprimé se libère. La reconstitution d’époque minimaliste est très vivante, alors que la mise en scène aux lignes classiques laisse surgir ici et là des éléments discordants ou surréalistes, comme cette silhouette étampée littéralement dans le mur de la cuisine. La distribution impressionnante n’est cependant pas toujours au diapason.