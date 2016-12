Quoi surveiller aujourd'hui?

La traque du jour: Berlin, la suite



Il est «classé dangereux» et les autorités allemandes le recherchent activement: Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, est suspecté d’avoir commis lundi l’attentat au camion-bélier dans un marché de Noël de Berlin. Le carnage (12 morts) a été revendiqué par le groupe armé État islamique.

Amri, qui utiliserait au moins six pseudonymes, était semble-t-il connu de la police: celle-ci disposait d’indications sur sa radicalisation et sa dangerosité. Vifs débats à prévoir dans les prochains jours autour de la question de savoir ce que les autorités auraient pu faire pour prévenir le geste...



L’annonce du jour: Alep, la fin?

Le régime syrien pourrait annoncer aujourd’hui la reprise complète d’Alep — ce qui marquerait sa plus grande victoire depuis le début d’une guerre qui a fait 310 000 morts en cinq ans. Les troupes de Bachar al-Assad attendent la fin des évacuations pour confirmer la nouvelle.

Hier, les évacuations de civils et d’insurgés se sont poursuivies au rythme des difficultés logistiques — notamment une tempête de neige généreuse. La Croix-Rouge affirme que tous les blessés et les malades ont été évacués.



Le chiffre du jour: 1888





Jaromir Jagr — l’homme à la légendaire «coupe Longueuil» — pourrait devenir ce soir le deuxième pointeur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) en obtenant un 1888e point en carrière, un de plus que Mark Messier. «Pour moi, être le numéro 2 est comme être le premier, a indiqué Jagr hier. Je ne tiens pas compte de Wayne Gretzky. Il venait d’une autre planète.»

Le Tchèque a amorcé sa carrière dans la LNH en 1990. N’eût été les trois lock-out et un séjour de trois ans pour jouer en Russie (2008-2011), Jagr serait quelques centaines de points plus près de Gretzky, maître incontesté de la feuille de pointage avec 2857 points. Des chiffres qui, dans une ligue au jeu nettement plus défensif qu’il y a 25-30 ans, paraissent aujourd’hui quasi irréels.