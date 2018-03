Israël: un employé consulaire français inculpé pour trafic d’armes à Gaza

Beer-Sheva — Un employé du consulat général de France à Jérusalem a été inculpé lundi en Israël pour avoir participé à un trafic d’armes dans les Territoires palestiniens. Romain Franck, travaillant comme chauffeur pour le consulat, est accusé par Israël de s’être servi des privilèges associés aux activités diplomatiques pour faire sortir des dizaines d’armes de la bande de Gaza vers la Cisjordanie, pour le compte d’un réseau de trafiquants palestiniens. Les autorités israéliennes et françaises ont souligné la gravité des faits reprochés. Les circonstances de l’affaire restent troubles. Mais, sans avoir la même immunité qu’un diplomate, Romain Franck est soupçonné d’avoir mis à profit la relative protection que lui conféraient ses fonctions pour transporter dans un véhicule du consulat, en cinq voyages, environ 70 pistolets et deux fusils automatiques entre Gaza et la Cisjordanie.