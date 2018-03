Lugubre 30e anniversaire pour les Kurdes

Halabja — Vêtus de noir, portraits de leurs proches disparus en main, des milliers de Kurdes d’Irak ont commémoré vendredi le 30e anniversaire de la plus importante attaque aux gaz de combat contre des civils, menée en 1988 à Halabja par l’armée de Saddam Hussein. Au total, le 16 mars 1988, environ 5000 Kurdes ont perdu la vie, asphyxiés par les gaz répandus par les avions du dictateur déchu en 2003 par l’invasion anglo-américaine. Ce jour-là, la campagne de représailles contre les Kurdes, dont les deux principaux partis s’étaient alliés avec l’Iran pour tenter d’obtenir l’autonomie de leur région dans le nord irakien, a atteint son paroxysme. L’armée irakienne, alors dans sa huitième et dernière année de guerre contre le voisin iranien, gaze Halabja lors d’une répression brutale qui se solde également par des dizaines de milliers de déplacés et des centaines de villages détruits.