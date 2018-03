Le premier ministre palestinien ciblé dans un attentat

Photo: Mahmud Hams Agence France-Presse

Gaza — Le premier ministre de l’Autorité palestinienne, Rami Hamdallah, en visite dans la bande de Gaza, a survécu mardi à un attentat à l’explosif qui a fait sept blessés légers et porté un nouveau coup à la réconciliation déjà mal en point entre formations palestiniennes. M. Hamdallah et l’influent chef du renseignement, Majid Faraj, sont sortis indemnes de la déflagration survenue juste après l’entrée du convoi dans l’enclave coincée entre Israël, Égypte et Méditerranée et dirigée par le mouvement islamiste Hamas. Venu prendre part à l’inauguration d’une usine de traitement des eaux usées, M. Hamdallah a écourté cette rare visite dans le territoire. En l’absence de revendication, établir la paternité de l’acte risque d’être compliqué compte tenu de l’opacité régnant dans le territoire reclus.