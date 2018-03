Les Nétanyahou longuement interrogés

Photo: Gali Tibbon Agence France-Presse

Jérusalem — Benjamin Nétanyahou et son épouse, Sara, ont été longuement interrogés vendredi par la police dans l’une des affaires de corruption présumée qui menacent le long règne du premier ministre israélien. Trois jours avant la visite du premier ministre à la Maison-Blanche, les Nétanyahou ont répondu séparément aux questions des policiers dans l’une des enquêtes peut-être les plus dangereuses pour le chef du gouvernement israélien. M. Nétanyahou, déjà questionné à huit reprises dans les différentes affaires en cours, l’était pour la première fois dans ce dossier. L’affaire concerne leurs relations avec l’homme d’affaires Shaul Elovitch, principal actionnaire de Bezeq, le plus important groupe de télécommunications israélien.