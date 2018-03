Réouverture du Saint-Sépulcre de Jérusalem

Photo: Mahmoud Illean Associated Press

Jérusalem — Pèlerins et touristes soulagés et fervents se sont pressés en rangs serrés mercredi dans le Saint-Sépulcre, rouvert après trois jours de bras de fer avec Israël pour des questions d’argent et de principe. L’église construite à Jérusalem sur les sites présumés de la crucifixion et du tombeau du Christ n’était jamais restée fermée aussi longtemps depuis plus d’un quart de siècle. Le Saint-Sépulcre reçoit en temps normal des milliers de visiteurs chaque jour. Les chefs des Églises grecque orthodoxe, arménienne et catholique, qui partagent la garde du site, l’ont fait fermer dimanche midi pour contester le projet de la municipalité israélienne de Jérusalem d’imposer une partie de leurs biens immobiliers, et une proposition de loi attentant selon eux à leurs droits de propriété et à leur mission. Le gouvernement a fait marche arrière mardi.