L’ambassade des États-Unis à Jérusalem ouvrira en mai

Washington — L’ambassade des États-Unis en Israël sera officiellement transférée de Tel-Aviv à Jérusalem en mai, pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l’État hébreu le 14, ce que les Palestiniens ont aussitôt qualifié de « provocation ». « Nous sommes très heureux de faire cette avancée historique et nous attendons avec impatience l’ouverture en mai », a annoncé vendredi la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Cette décision risque d’apparaître comme une manifestation de parti pris pro-israélien de la Maison-Blanche et de remettre encore plus en cause le rôle de Washington comme médiateur dans le conflit israélo-palestinien. L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a annoncé jeudi que le nouveau plan de paix américain pour mettre fin à ce conflit sera bientôt prêt.