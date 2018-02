L’Arabie saoudite annonce de grands projets dans le divertissement

Riyad — L’Arabie saoudite, qui applique une version rigoriste de l’islam, a annoncé jeudi son intention d’investir 81 milliards de dollars dans le divertissement avec des projets de construction de cinémas et d’un opéra, ainsi que de concerts d’artistes occidentaux. Lors d’une présentation à Riyad, le président de l’Autorité générale du divertissement dans le royaume ultraconservateur, Ahmad ben Aqil al-Khatib, a précisé que cette somme serait investie sur dix ans et que l’argent viendrait à la fois de l’État et du secteur privé. « Nous bâtissons déjà l’infrastructure » nécessaire et la construction d’un opéra fait partie de ces projets, a-t-il ajouté. Le comité de la culture saoudienne, un organisme officiel, a précisé dans un tweet que la maison d’opéra sera construite à Jeddah, grande ville de l’Ouest saoudien située en bordure de la mer Rouge. Plus de 5000 événements culturels sont prévus cette année, a expliqué M. Khatib. Derrière lui, un écran projetait les noms d’artistes ou groupes internationaux comme Andrea Bocelli, Maroon 5 ou encore le Cirque du Soleil. L’Arabie saoudite a engagé de vastes réformes sous la houlette du prince héritier Mohammed ben Salmane, 32 ans, dans le cadre d’un plan appelé « Vision 2030 » visant à diversifier l’économie encore trop dépendante du pétrole.