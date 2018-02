Les coups durs se succèdent pour Nétanyahou

Jérusalem — L’horizon s’obscurcit de jour en jour pour le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, qui fait face à présent à la perspective d’un témoignage potentiellement dévastateur d’un proche collaborateur dans l’une des enquêtes de corruption menaçant son long règne. L’accumulation des coups durs a commencé à susciter une atmosphère de plus en plus préélectorale. L’une des personnes interpellées dimanche, l’ex-directeur général du ministère des Communications Shlomo Filber, a négocié avec les enquêteurs un accord de coopération en échange d’un statut de témoin protégé. La police soupçonne M. Filber d’être impliqué dans la relation de collusion présumée entre Nétanyahou et le patron de Bezeq, géant des télécommunications.