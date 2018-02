Tibet : un incendie épargne le coeur d’un monastère

Dharamsala — Le principal temple du monastère du Jokhang, au Tibet, serait intact après l’incendie ayant dévasté en fin de semaine ce site religieux vieux de 1300 ans qui constitue le coeur spirituel du bouddhisme tibétain. Ce temple héberge plusieurs trésors irremplaçables, notamment une statue grandeur nature du Bouddha à l’âge de 12 ans. Des images mises en ligne sur les réseaux sociaux chinois montrent un toit du monastère ravagé par des flammes visibles à plusieurs centaines de mètres. Le sinistre a éclaté samedi au moment où plusieurs Tibétains célébraient le Nouvel An lunaire. On ne rapporte aucun blessé et la cause de l’incendie n’est pas encore connue.