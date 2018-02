Pérou : vers un nouveau procès contre Fujimori

Lima — Un tribunal péruvien a ordonné que l’ex-président Alberto Fujimori (1990-2000), récemment gracié, soit jugé, cette fois pour le meurtre de six paysans en 1992, ont annoncé lundi les autorités judiciaires. Dans ce dossier, « le droit à la grâce pour raisons humanitaires de l’ex-président Alberto Fujimori ne s’applique pas », ont indiqué les autorités judiciaires sur Twitter, alors que l’ancien chef d’État de 79 ans, qui purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l’humanité et corruption, a été gracié le 24 décembre pour raisons de santé. La justice péruvienne a ordonné qu’il soit jugé avec 23 autres personnes, dont d’anciens membres d’un groupe paramilitaire et de l’armée.