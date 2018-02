Royaume-Uni: un nouveau parti anti-Brexit voit le jour

Photo: Matt Dunham Associated Press

Londres — Un nouveau parti politique centriste et anti-Brexit, Renew (« Renouveler »), a été lancé lundi au Royaume-Uni, inspiré par « La République en marche » du président français, Emmanuel Macron. La nouvelle formation affiche l’ambition de renverser le Brexit et de revitaliser le centre de la politique britannique, en tirant profit d’une opinion publique censée être un peu plus favorable au maintien dans l’Union européenne. Le Parti conservateur au pouvoir ainsi que l’opposition travailliste se sont engagés à respecter le résultat du référendum du 23 juin 2016 ayant décidé à 52 % une sortie du Royaume-Uni de l’UE. La troisième formation britannique, l’europhile Parti libéral-démocrate, n’a quant à elle pas réussi à tirer parti du sentiment anti-Brexit d’une partie de la population.