Égypte: une présidentielle «ni libre ni équitable»

Beyrouth — Quatorze organisations de défense des droits de la personne ont qualifié l’élection présidentielle fin mars en Égypte de « ni libre ni équitable ». « Le gouvernement égyptien a piétiné les conditions minimales pour que des élections libres et équitables aient lieu du 26 au 28 mars 2018 », estiment les organisations citées dans le communiqué. Le texte rassemble des organisations régionales comme le Cairo Institute for Human Rights Studies, ou internationales comme Human Rights Watch et Reporters sans frontières. Selon les signataires, « les alliés de l’Égypte devraient aujourd’hui dénoncer publiquement la mascarade que sont ces élections ». Le texte vise notamment les États-Unis, l’Union européenne et les États européens, accusés de fournir des aides financières sans demander de comptes sur les droits de la personne.