HRW appelle l’Iran à cesser ses exécutions de criminels mineurs

Beyrouth — L’organisation américaine de défense des droits de la personne Human Rights Watch (HRW) a appelé mercredi les autorités iraniennes à cesser les exécutions de criminels juvéniles après l’annonce de trois nouvelles pendaisons de jeunes mineurs. « L’Iran doit cesser immédiatement et sans condition de recourir à la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs de moins de 18 ans, et s’acheminer vers l’interdiction totale de la peine capitale », écrit HRW dans un communiqué. Selon HRW, l’Iran est un des quatre pays au monde (avec l’Arabie saoudite, le Pakistan et le Yémen) à exécuter des criminels mineurs, alors que le pays a signé la Convention internationale des droits de l’enfant par laquelle « les États parties veillent à ce que » la peine capitale ne soit pas prononcée « pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ».