Syrie: 3e jour de raids meurtriers dans la Ghouta

Douma — Des dizaines de civils ont péri mercredi sous les bombes de l’armée de l’air syrienne, qui frappe sans relâche depuis trois jours une enclave rebelle près de Damas, les bombardements les plus intenses depuis des mois dans la Syrie en guerre. Secouristes et hôpitaux sont débordés par l’afflux de victimes dans les différentes localités de l’enclave assiégée de la Ghouta orientale, où 145 civils, dont des femmes et des enfants, sont morts en trois jours de bombardements aériens, l’un des pires bilans en sept ans de conflit. Ces frappes sont menées alors que le régime de Bachar al-Assad a été accusé d’avoir eu recours ces dernières semaines à des armes chimiques, notamment du chlore, dans des attaques contre des régions rebelles. Selon des diplomates, le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu jeudi une réunion à huis clos pour discuter d’une trêve humanitaire d’un mois en Syrie, réclamée par les agences de l’ONU basées à Damas.