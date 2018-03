France: les retraités manifestent

Photo: Damien Meyer Agence France-Presse

Paris — « Racket sur nos retraites » : des dizaines de milliers de retraités, écoeurés de passer « pour des nantis », ont défilé jeudi en France pour dénoncer la baisse de leurs revenus à la suite d’une réforme voulue par le président Emmanuel Macron. « C’est très vilain, M. Macron, de faire les poches des vieux », pouvait-on lire sur une banderole dans le cortège à Paris. Au total, entre 39 000 et 68 000 retraités, selon un décompte de l’AFP, ont manifesté dans une trentaine de villes, accompagnés dans de nombreux cas des personnels des maisons de retraite en grève. Les manifestants ont défilé contre la hausse pour 60 % des retraités d’un impôt servant au financement de la protection sociale en France. M. Macron, qui a engagé un ambitieux programme de réformes pour « transformer » la France, a demandé cet « effort » aux plus âgés pour l’« aider à relancer l’économie et les actifs ».