Slovaquie: le premier ministre Fico présente sa démission

Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a offert mercredi sa démission, réclamée par l’opposition après l’assassinat d’un journaliste d’investigation, tout en l’assortissant de conditions pour éviter des élections anticipées et sauver sa coalition hétéroclite formée en 2016.

« Aujourd’hui, j’ai offert ma démission au président de la République » Andrej Kiska, a déclaré le premier ministre social-démocrate, au pouvoir depuis 2012. « Si le président l’accepte, je suis prêt à démissionner demain. »

Selon les analystes, cette démission devrait être acceptée.

Soumis depuis plusieurs semaines à la pression de l’opposition et de manifestations de rue, suscitée par l’assassinat du journaliste Jan Kuciak, qui enquêtait sur la corruption et sur des liens présumés entre des hommes politiques slovaques et des hommes d’affaires italiens soupçonnés de relations avec la mafia calabraise, M. Fico avait déjà accepté de se séparer de son ministre de l’Intérieur, Robert Kalinak, qui a dû démissionner lundi.

Il était également pressé d’accepter des élections anticipées par le plus petit parti de sa coalition, Most-Hid (centre droit, proche de la minorité hongroise).

Cette formation avait menacé de quitter la coalition si ses partenaires n’acceptaient pas de renvoyer les Slovaques aux urnes pour mettre fin à la crise.

Mais son chef, Béla Bugár, a déclaré mercredi soir qu’il « appréciait la décision du premier ministre » et « espérait que la situation se calmera ».

M. Fico a toutefois posé trois conditions à sa démission : le président Kiska devra respecter le résultat des élections législatives de 2016, respecter et garantir l’accord de coalition qui a permis la mise en place du gouvernement actuel et accepter que son parti à tendance sociale-démocrate Smer-SD propose son candidat à la tête du futur gouvernement.

Selon lui, le pays risquerait « de plonger dans le chaos si les hommes de l’opposition actuelle prenaient le pouvoir ».

Le journal Sme a avancé le nom de Peter Pellegrini, 42 ans, vice-premier ministre chargé des investissements dans le gouvernement actuel, pour succéder à M. Fico.