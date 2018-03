Russie: Poutine en tête des intentions de vote

Moscou — Le président sortant, Vladimir Poutine, recueille 69 % des intentions de vote pour la présidentielle russe de dimanche, selon le dernier sondage officiel autorisé avant le scrutin, a annoncé lundi l’institut russe VTsIOM. L’étude a été effectuée par téléphone entre les 5 et 9 mars, a indiqué le directeur de cet institut de sondages, Valéri Fiodorov, lors d’une conférence de presse. Les concurrents du président sortant enregistrent des résultats oscillant entre 8 % et quelques points de pourcentage. Le principal opposant de Vladimir Poutine, le juriste Alexeï Navalny, connu pour ses enquêtes sur la corruption des élites, ne pourra pas participer au scrutin du 18 mars, après avoir été déclaré inéligible. Il a appelé au boycottage et a promis des actions de protestation. Il entend en outre envoyer des observateurs traquer les fraudes dans les bureaux de vote.