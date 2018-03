Des prothèses imprimées en 3D pour la «Vénus de Milo»

Photo: Christophe Archambault Agence France-Presse

Des bras pour la Vénus de Milo amputée : l’ONG Handicap International équipait mardi à Paris plusieurs statues de la capitale française de prothèses 3D pour « interpeller le grand public » sur les centaines de milliers de personnes ayant besoin d’appareils orthopédiques dans le monde. L’ONG internationale a équipé mardi matin dans une station de métro parisienne cette reproduction de la statue exposée au Musée du Louvre. Intitulée #bodycantwait, cette opération de sensibilisation « aux corps brisés » a été lancée en 2015. Dans la première phase de la campagne lancée par l’ONG, qui s’est étalée sur neuf mois, 19 personnes ont été appareillées de prothèses imprimées en 3D au Togo, en Syrie et à Madagascar. « Aujourd’hui, nous souhaitons passer à la vitesse supérieure et nous étendre à davantage de pays et appareiller plus de personnes », a expliqué le directeur d’Handicap International France, Xavier de Crest. Dans un deuxième temps, l’ONG entend appareiller plus de 100 amputés en Inde.