Les «Dreamers» entre l’arbre et l’écorce

Washington — Le sort de centaines de milliers de « Dreamers » était suspendu lundi étant donné l’impasse du Congrès américain, où les élus ont laissé expirer le délai fixé pour trancher sur le statut de ces immigrés arrivés sans papiers aux États-Unis alors qu’ils étaient encore enfants. Environ 200 d’entre eux se sont rassemblés devant le Capitole à Washington pour réclamer une loi qui mettrait définitivement ces jeunes à l’abri de l’expulsion et leur offrirait une voie vers la naturalisation, comme l’a proposé le président Donald Trump. Mais cette abrogation est contestée en justice et la Cour suprême a refusé de se saisir du dossier avant que les tribunaux ne se prononcent sur le fond. Plusieurs autres manifestations étaient prévues à New York et dans d’autres villes du pays.