Froid sibérien en Europe: au moins 54 morts

La vague de froid sibérien qui sévit depuis plusieurs jours en Europe avait fait plus d'une cinquantaine de morts jeudi et, accompagnée par endroits d'abondantes chutes de neige, semait la pagaille dans les aéroports et sur les routes.

Surnommée « La Bête de l'Est » par les médias britanniques, « L'Ours de Sibérie » aux Pays-Bas, le « Canon à neige » en Suède ou le « Moscou-Paris » en France, la vague de froid a fait au moins 54 morts depuis vendredi, selon un comptage des bureaux de l'AFP: 21 en Pologne, six en République tchèque, cinq en Lituanie, quatre en France ainsi qu'en Slovaquie, au moins trois en Espagne, deux en Italie tout comme en Roumanie, en Serbie et en Slovénie, un aux Pays-Bas, en Angleterre et en Suède.

Parmi ces victimes, de nombreux sans-abri. Trois d'entre eux ont péri en France et en République tchèque depuis vendredi, deux en Italie et un dans les Asturies, dans le nord de l'Espagne.

En Pologne, une porte-parole du gouvernement, Bozena Wysocka, a précisé à l'AFP qu'avec trois nouveaux décès enregistrés ces 24 dernières heures, le bilan total des victimes d'intempéries dans le pays depuis le 1er novembre s'élevait à 61 morts.

En France, une trentaine d'élus de Paris et de communes alentour ont passé la nuit dans une rue parisienne pour alerter sur le sort des sans-abri. « On ne peut pas continuer à regarder les SDF comme s'ils étaient un simple élément du décor », a expliqué Ali Idelouali, élu de Choisy-le-Roi en banlieue parisienne.

Mais cette initiative a suscité quelques commentaires caustiques. « La responsabilité d'un élu de la République n'est pas d'aller dormir dans la rue pour faire +plus vrai+, mais de trouver des solutions pour sortir ceux qui y sont », a raillé un groupe d'opposition au sein du conseil municipal de Paris.

Avant un redoux attendu en fin de semaine, les températures restaient souvent glaciales à travers le continent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le thermomètre est tombé à -28,7 °C en Pologne et à -18 °C dans les monts Métallifères en Allemagne. Aux Pays-Bas, après une légère hausse des températures, les valeurs ressenties devraient à nouveau tomber entre -15 et -19 °C dans la nuit de jeudi à vendredi.

Exportation record de gaz russe

Dans les Balkans, les météorologues attendaient une remontée des températures, mais certaines régions montagneuses de Bosnie ont encore connu une nuit glaciale.

Conséquence directe de cette vague de froid, le groupe russe Gazprom a annoncé avoir battu un nouveau record, pour le septième jour consécutif, d'exportation de gaz vers l'Europe et la Turquie le 27 février, à 695,1 millions de mètres cubes.

En Irlande, les habitants se ruaient dans les supermarchés pour constituer des stocks de nourriture à l’approche de la tempête Emma, qui devrait provoquer jeudi les plus importantes chutes de neige sur ce pays depuis 1982. Les autorités ont décrété « l’alerte rouge » et demandé à tous les habitants des provinces de Munster (sud-ouest) et de Leinster (est) de rester à l’abri entre 16 h jeudi et 12 h vendredi. Une alerte similaire a été émise pour le centre de l’Écosse qui sera frappé de fortes chutes de neige et de vents violents. Les prévisionnistes britanniques prédisent que ces conditions météorologiques extrêmes continueront de balayer les îles britanniques pendant tout le week-end.



Déplacements difficiles

La neige et le verglas représentent un véritable défi pour les autorités, en particulier dans les transports.

Photo: Niall Carson Associated Press

Dans le sud de la France, la neige est tombée abondamment depuis mercredi dans la région de Montpellier, où 2000 « naufragés de la route » ont été secourus et au moins 2000 autres étaient encore bloqués jeudi matin sur les routes et autoroutes.

En Suisse, l'aéroport de Genève a été fermé, et les premiers décollages à l'aéroport de Zurich ont accusé des retards, selon l'agence suisse ATS. La neige et le verglas ont provoqué plusieurs accidents sur les autoroutes helvétiques.

L'alerte rouge a été étendue au sud-ouest de l'Angleterre et le sud du pays de Galles. Les responsables météorologiques y redoutent des chutes de neige pouvant atteindre 50 cm, accompagnées de vents violents. Une situation susceptible de causer des coupures d'électricité et des perturbations dans les transports, mettent en garde les autorités.

L'aéroport de Glasgow a été fermé jusqu'à jeudi en milieu de journée et les vols depuis Edinburgh connaissaient beaucoup de retards.

Les prévisionnistes britanniques estiment que ces conditions météorologiques extrêmes continueront de balayer les îles britanniques pendant tout le week-end.

En Espagne, les météorologues prévoyaient un ralentissement des chutes de neige pour jeudi dans le nord du pays. Mais ailleurs, pluies drues et vents violents étaient redoutés.

Aux Pays-Bas, plusieurs tunnels, près de Rotterdam notamment, ont été fermés pour cause de verglas. En Italie, la neige est tombée dans cinq régions de la moitié nord du pays. La pagaille continuait sur les voies ferrées du pays, en partie non équipées en cas de gel.

Amélioration par contre en Suède, où la situation revenait progressivement à la normale, après trois jours chaotiques sur les routes.

Patineurs tombés à l’eau

Aux Pays-Bas, la fièvre du patinage s’est emparée de la population. Malgré des températures ressenties de -15 °C par endroits, les conditions n’étaient toutefois pas idéales pour pratiquer ce sport : à Hank, dans l’ouest, un homme de 75 ans est mort mercredi en tombant dans l’eau glacée après être passé à travers la glace trop fine, et plusieurs accidents similaires ont été signalés dans des villages près d’Utrecht et d’Amsterdam, mais les victimes ont pu être secourues à temps. À Londres, un homme d’une soixantaine d’années est mort dans les mêmes conditions dans un lac au sud-est de la capitale.

Le tabloïd Österreich a décerné la palme de l’« emploi le plus glacial d’Autriche » à Ludwig Rasser et Norbert Daxbacher, employés à la station météo du Sonnblick à 3109 mètres d’altitude, qui trois fois par jour doivent sortir pour effectuer les relevés des appareils de mesure. « Il nous faut une heure pour relever les mesures de tous les appareils. À -32 °C (température de mardi), le ressenti avec le vent est de -60 °C », a témoigné Ludwig.

De nombreuses écoles étaient fermées au Royaume-Uni, en Irlande, dans le nord de l’Espagne et du Portugal, en Bosnie et au Kosovo, de même qu’en Albanie où beaucoup de villages et de petites villes étaient isolés par la neige.