Enquête en Slovaquie sur le meurtre d’un journaliste

Bratislava — La police slovaque a ouvert lundi une enquête sur le meurtre d’un journaliste d’investigation traquant des cas importants de fraude fiscale en Slovaquie, dont le corps a été découvert dans sa maison. Le meurtre de Jan Kuciak, 27 ans, qui travaillait pour le site d’informations aktuality.sk, appartenant à l’Allemand Axel Springer et au Suisse Ringier, est « très probablement lié » à son travail d’investigation, a déclaré aux médias le chef de la police, Tibor Gaspar. Les corps du journaliste et de sa compagne, Martina Kusnirova, ont été découverts dimanche dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l’est de Bratislava. Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a offert une prime d’un million d’euros pour toute information susceptible d’aider à trouver les responsables du meurtre. « Si la mort du journaliste d’investigation Jan Kuciak s’avère liée à son travail, il s’agirait d’une attaque sans précédent contre la liberté de la presse et contre la démocratie en Slovaquie », a-t-il déclaré.