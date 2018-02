France : évacuation d’opposants à un projet d’enfouissement de déchets nucléaires

Mandres-en-Barrois — Les forces de l’ordre ont évacué par surprise jeudi des opposants qui occupaient le site d’un projet d’enfouissement des déchets nucléaires les plus radioactifs du parc français. Quelque 500 gendarmes ont été mobilisés dès l’aube pour l’évacuation du site de 221 hectares dans la forêt du Bois Lejuc, non loin de Bure, dans la Meuse. « Le bois est libéré, il n’y a plus d’occupants », a indiqué à l’AFP la préfecture de la Meuse. Le site du Bois Lejuc, où doivent être installées des cheminées d’aération du projet d’enfouissement baptisé Cigéo, est devenu l’épicentre de la lutte contre la création du cimetière des déchets nucléaires français. « Nous sommes là pour montrer qu’on ne veut pas qu’on empoisonne la Terre mère. On est dans un vieux chêne qui a vécu bien plus longtemps que nous », avait déclaré par téléphone jeudi matin un opposant perché dans un arbre.