UE: forte baisse de l’immigration illégale en 2017

Photo: Olmo Calvo Associated Press

Varsovie — Le nombre des franchissements illégaux des frontières de l’Union européenne a baissé en 2017 de 60 % par rapport à l’année précédente mais demeure élevé, a annoncé mardi l’agence des frontières Frontex, citant les chiffres fournis par les pays membres. Le total de ces franchissements détectés a atteint l’année dernière 204 219, contre 511 074 en 2016 et 1,8 million en 2015, selon un rapport de Frontex intitulé Analyse des risques 2018 et publié à Varsovie où se trouve le siège de l’agence. Cette chute a été observée surtout sur la route de la Méditerranée orientale (et par conséquent sur celle des Balkans occidentaux) et sur celle de la Méditerranée centrale, alors que la route de la Méditerranée occidentale a enregistré une hausse significative. Reste que le nombre des franchissements dépasse tous les chiffres d’avant 2014 et montre que « la pression sur les frontières extérieures de l’UE demeure élevée », relève Frontex.