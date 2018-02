Autriche: de nouvelles allégations de nazisme pour un proche du gouvernement

Vienne — Le parti d’extrême droite du vice-chancelier autrichien (FPÖ) était de nouveau mis en cause mardi par des allégations liant un de ses collaborateurs ministériels à un corpus de chants nazis et à la mouvance décriée des corporations nationalistes. Selon un article de l’hebdomadaire Falter, la corporation étudiante viennoise Bruna Sudetia utilise un livre de chants comprenant un répertoire de morceaux faisant l’apologie du nazisme. Falter ajoute que l’un des responsables de Bruna Sudetia est Herwig Götschober, proche collaborateur du ministre des Transports FPÖ, Norbert Hofer, et responsable des réseaux sociaux au sein du ministère. La découverte d’un livre au credo similaire avait fait scandale en Autriche fin janvier : Falter avait révélé que le chef de file régional du FPÖ en Basse-Autriche, Udo Landbauer, dirigeait une corporation locale diffusant un corpus de chants antisémites.