Paris — Inculpé pour viols et incarcéré, l’intellectuel musulman suisse Tariq Ramadan reste en prison en attendant une expertise médicale ordonnée jeudi par la justice française pour statuer sur sa demande de remise en liberté. La Cour d’appel de Paris, chargée d’examiner jeudi le recours du théologien de 55 ans contre son placement en détention provisoire, a ordonné cette expertise compte tenu des éléments médicaux fournis par la défense, a appris l’AFP de sources proches du dossier et judiciaires. L’audience a été renvoyée au 22 février. S’appuyant sur un premier examen médical sommaire établi mardi, les conseils du théologien soutiennent que l’état de santé de leur client, qui souffre de sclérose en plaques et est arrivé en ambulance à l’audience de jeudi, n’est pas « compatible avec un maintien en détention ».