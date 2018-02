Irlande du Nord: échec des discussions

Londres — Les partis nord-irlandais unioniste DUP et nationaliste Sinn Féin ont annoncé mercredi l’échec de leurs discussions pour former un nouveau gouvernement, à l’issue d’une nouvelle série de négociations pour sortir de plus d’un an de crise. « À notre avis, il n’y a actuellement aucune perspective pour que ces discussions mènent à la formation d’un exécutif », a constaté la chef du Parti unioniste démocrate, Arlene Foster, relevant que des divergences « sérieuses et importantes » demeurent entre le DUP et le Sinn Féin, notamment sur l’utilisation de la langue irlandaise dans la province. Le DUP et le Sinn Féin avaient pris part depuis fin janvier à de nouvelles négociations, présentées comme une tentative de la dernière chance pour sortir de la crise politique en Irlande du Nord, sans gouvernement depuis début 2017. Les deux partis, principales forces de la province, étaient partenaires au pouvoir depuis 2007.