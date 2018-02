Nouvelle vague de grèves en Slovénie

Ljubljana — Les agents de l’éducation nationale slovène ont débrayé en masse mercredi, paralysant les établissements scolaires et manifestant par milliers pour une hausse des salaires, après des années de restrictions budgétaires, selon les médias locaux. C’est la quatrième vague de grèves en un mois dans le secteur public du pays, qui a renoué avec une croissance vigoureuse (4,9 % prévus en 2017 par l’OCDE) après avoir connu une sévère récession en 2012 et 2013. Le débrayage a entraîné la fermeture de 95 % des établissements du secteur éducatif, selon le principal syndicat du secteur (SVIZ) qui appelait à la mobilisation. « L’État ne reconnaît pas notre travail à sa juste valeur, nous paye mal et moins que les autres », a lancé Branimir Strukelj, patron de la centrale syndicale, aux manifestants rassemblés dans le centre de Ljubljana.