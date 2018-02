L’Allemagne envisage la gratuité des transports en commun en ville

Berlin — Le gouvernement allemand propose la gratuité des transports en commun afin de réduire la pollution dans les villes, sous la menace d’amendes de l’UE et alors que la justice pourrait bientôt interdire les véhicules diesel dans certaines métropoles. Si le projet se concrétise, « au plus tard à la fin de l’année », Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen et Mannheim devraient donc proposer aux usagers de voyager gratuitement à bord des bus, trams et autres transports en commun utilisés par des centaines de milliers de personnes chaque jour. La proposition est néanmoins dévoilée alors que la chancelière Angela Merkel n’a pas encore finalisé son nouveau gouvernement. Ce qui en limite la portée. En Allemagne, le nombre d’usagers des transports en commun connaît une croissance sans interruption depuis vingt ans.