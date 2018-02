La justice britannique maintient le mandat d’arrêt contre Assange

Photo: Frank Augstein Associated Press

Londres — La justice britannique a une nouvelle fois refusé mardi de lever le mandat d’arrêt visant Julian Assange, qui ne pourra donc pas sortir libre de l’ambassade d’Équateur à Londres, où il est réfugié depuis bientôt six ans. Le tribunal londonien de Westminster, qui avait déjà jugé ce mandat d’arrêt valide le 6 février, a estimé que son maintien n’allait « pas à l’encontre de l’intérêt public », comme le soutenait la défense. Assange avait trouvé asile en juin 2012 dans l’ambassade d’Équateur pour échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché depuis fin 2010 pour des accusations de viol et d’agression sexuelle qu’il niait. Le fondateur de WikiLeaks craint, en cas d’arrestation, d’être extradé et jugé aux États-Unis pour la publication par WikiLeaks en 2010 de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains.