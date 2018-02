Économie collaborative: craintes dans l’industrie du taxi

Des regroupements de chauffeurs de taxi craignent que le nouveau groupe de travail sur l’économie collaborative prépare une déréglementation de l’industrie, à la demande du gouvernement Couillard. Vendredi dernier, la ministre Dominique Anglade a annoncé la création de ce groupe de travail, qui a pour mandat de conseiller le gouvernement sur ses choix face à l’économie collaborative, pour éviter de traiter les dossiers cas par cas, comme ce qui a été fait avec Uber et Airbnb. « On a le sentiment qu’il y a une conclusion qui est déjà écrite d’avance par ce groupe de travail », a résumé au cours d’une entrevue Michel Aboujaoude, de Taxis du Grand Montréal. Ce regroupement ainsi que le Regroupement des intermédiaires de taxi n’ont pas vraiment confiance au gouvernement, à cause de l’expérience qu’ils ont vécue avec le transporteur Uber. De son côté, le président du groupe de travail, Guillaume Lavoie, s’est défendu d’avoir des idées préconçues. Il nie aussi tout préjugé favorable à Uber.