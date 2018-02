«Fake news»: Unilever menace de retirer ses publicités

Le groupe anglo-néerlandais de l’agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a menacé lundi de retirer ses publicités en ligne si les géants d’Internet comme Facebook et Google ne s’arment pas davantage contre les « fake news » et les propos sexistes et haineux. « Unilever n’investira pas dans des plateformes ou des environnements qui ne protègent pas nos enfants ou qui créent des divisions dans la société, et favorisent la colère ou la haine », a annoncé le responsable marketing du groupe, Keith Weed, dans un discours prononcé lundi. Unilever, deuxième annonceur du monde derrière Procter Gamble, a dépensé plus de 7 milliards d’euros en publicité en 2017, dont 30 % en ligne.